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Четверг, 20 января 2022, 09:39 мск

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В Подмосковье маршрутка врезалась в фуру, есть пострадавшие

В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали семь человек.

По данным областного полицейского главка, авария произошла сегодня в 6:55 на 30 км Каширского шоссе. Маршрутная «Газель» столкнулась с большегрузом Volvo, двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, все они госпитализированы, передает РИА «Новости».

На месте ДТП работают правоохранители. Причины аварии устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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