В Подмосковье маршрутка врезалась в фуру, есть пострадавшие

В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали семь человек.
По данным областного полицейского главка, авария произошла сегодня в 6:55 на 30 км Каширского шоссе. Маршрутная «Газель» столкнулась с большегрузом Volvo, двигавшемся в попутном направлении.
В результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, все они госпитализированы, передает РИА «Новости».
На месте ДТП работают правоохранители. Причины аварии устанавливаются.
Москва, Наталья Петрова
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