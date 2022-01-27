На Новолипецком металлургическом комбинате погиб рабочий

Один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопровода на Новолипецком металлургическом комбинате. Рабочие отравились газом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сотрудники проводили осмотр межцехового трубопровода. По предварительным данным, они не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную к применению при таких работах, сообщает «Интерфакс».
В результате трое сотрудников получили отравление газом, – один из них погиб, а двоих доставили в больницу. Компания регулярно получает информацию об их состоянии.
Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия. В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на работу предприятия.
Липецк, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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