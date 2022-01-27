Между пограничниками Киргизии и Таджикистана идет перестрелка

Пресс-служба Государственной пограничной службы Киргизии сообщает, что в четверг, 27 января, между пограничниками Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка.

Представители Киргизии сообщают, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

Как сообщают СМИ, жители ближайших к месту вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана киргизских населенных пунктов начали покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану пограничников Киргизии перевели на усиленный вариант службы. На место происшествия выехали чиновники обеих стран для деэскалации ситуации.



При этом, в Бишкеке сообщают, что «в районе 19:35 (16:35 мск.) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики) в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт – Кочо и Чыр-Добо».



Следует отметить, что граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Бишкек, Иван Бабурин

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