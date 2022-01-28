Таджикистан и Киргизия заявили о стабилизации обстановки на границе после перестрелки

Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии, где накануне вечером вспыхнула перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками обеих стран, стабилизировалась. Совместная комиссия соответствующих структур обеих стран изучает причины и факторы пограничного конфликта, сообщил Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

МВД Киргизии тоже оценило ситуацию на границе как стабильную. «Ночь прошла спокойно, без происшествий, оперативная обстановка стабильная», – говорится в сообщении. Отмечается, что автодорога, соединяющая киргизские города Исфану и Баткен, в селе Төрт-Көчө Баткенского района Киргизии на границе с Таджикистаном, где в четверг произошла перестрелка, открыта.

В сообщении ГКНБ Таджикистана говорится, что 28 января в 01:00 по местному времени в селении Сурх в городе Исфара «состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Киргизии», после которой «стороны пришли к соглашению о прекращении огня до 08:00 28 января». «Все дополнительные силы и техника вернулись с линии государственной границы на место постоянной дислокации», – уточнили в госкомитете.

В результате конфликта на границе двое граждан Таджикистана погибли, еще 10 человек получили ранения, среди них шесть военнослужащих и четверо гражданских лиц. В числе жертв – местный житель и водитель скорой помощи.

Минздрав Киргизии сообщил об 11 пострадавших военнослужащих. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. По данным МЧС Киргизии, из зоны конфликта на границе с Таджикистаном были эвакуированы более 11 тыс. человек

Напомним, что в четверг, 27 января, на границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками двух стран. По данным Погранслужбы Киргизии, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы.

Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными дороги Исфана – Баткен.

Боестолкновения продолжались несколько часов. Ближе к ночи сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе войск от границы.

В конце апреля 2021 года в том же приграничном районе конфликт местных жителей перерос в вооруженное столкновение военнослужащих двух стран. Тогда погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших.

Душанбе, Бишкек, Наталья Петрова

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