СМИ: стрельба на таджикско-киргизской границе прекратилась

Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился – сообщает Sputnik-Таджикистан со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области.

В свою очередь, как передает Sputnik-Киргизия, в Баткенской области Киргизии из-за обострения ситуации на границе с Таджикистаном создан оперативный штаб.

Сообщается, что глава региона контролирует ситуацию.

Источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана сообщает, что их сторона расценивает действия киргизских пограничников как агрессию на своей территории.

Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали камнями автомобили таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана – Ош, а киргизская погранслужба начала стрельбу, – рассказал журналистам источник в мэрии таджикской Исфары.

В свою очередь, собеседник агентства Asiaplus рассказал следующее: «После инцидента с закидыванием камнями (таджикские – ред.) пограничники перекрыли данную автодорогу. По состоянию на 18.30 (16.30 мск.) между пограничниками двух стран еще шла перестрелка. Сначала стрелять стали киргизские пограничники, наши (таджикские-ред.)были вынуждены открыть ответный огонь».

Собеседник агентства также сказал, что для переговоров с киргизской стороной на место инцидента выехал мэр города Исфара Баховаддин Баходурзода.

Источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана сообщает, что их сторона расценивает действия киргизских пограничников как агрессию на своей территории.

Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали камнями автомобили таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана – Ош, а киргизская погранслужба начала стрельбу, – рассказал журналистам источник в мэрии таджикской Исфары.

В свою очередь, собеседник агентства Asiaplus рассказал следующее: «После инцидента с закидыванием камнями (таджикские – ред.) пограничники перекрыли данную автодорогу. По состоянию на 18.30 (16.30 мск.) между пограничниками двух стран еще шла перестрелка. Сначала стрелять стали киргизские пограничники, наши (таджикские-ред.)были вынуждены открыть ответный огонь».

Собеседник агентства также сказал, что для переговоров с киргизской стороной на место инцидента выехал мэр города Исфара Баховаддин Баходурзода.

Душанбе, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»