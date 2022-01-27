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Четверг, 27 января 2022, 19:16 мск

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На Киргизско-таджикскую границу стягивают войска

На границе Таджикистана и Киргизии объявлено казарменное положение, стянуты силы Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ), милиции и армии, – сообщает Sputnik-Таджикистан.

СМИ сообщают, что в ходе столкновений на границе Киргизии и Таджикистана есть пострадавшие. Перестрелка продолжается, ведутся бои между киргизскими и таджикскими пограничниками.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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