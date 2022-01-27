На Киргизско-таджикскую границу стягивают войска

На границе Таджикистана и Киргизии объявлено казарменное положение, стянуты силы Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ), милиции и армии, – сообщает Sputnik-Таджикистан.
СМИ сообщают, что в ходе столкновений на границе Киргизии и Таджикистана есть пострадавшие. Перестрелка продолжается, ведутся бои между киргизскими и таджикскими пограничниками.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube