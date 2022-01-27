Прекратить огонь на Таджикско-Киргизской границе призвали в ОДКБ

К немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана призвал Генсек ОДКБ Станислав Зась, – сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В пресс-службе ОДКБ сообщили, что Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, «в ходе которых генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана».

Обращаясь к секретарям совбезов Таджикистана и Кигизии Генсек ОДКБ заявил следующее: «Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств – членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос».

В свою очередь СМИ сообщают, что число пострадавших в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе возросло до шести, все – граждане Таджикистана.

Также появилась информация, что часть Баткенского района осталась без света в ходе обострения ситуации. В «Ошэлектро» сообщили, что оборвана линия электропередач Баткенской РЭС.



Электричества нет в селах Ак-Сай, Кок-Таш, Орто-Боз, Жаңы-Бак, Таш-Тумшук, Кок-Терек. В «Ошэлектро» говорят, что провести ремонт сейчас невозможно. В других раойонах области перебоев с энергоснабжением нет, – сообщает агентство Sputnik-Таджикистан

Со своей стороны, киргизская погранслужба считает ситуацию на границе с таджикистаном провокацией и утверждает, что она была подготовлена заблаговременно.

Пограничники киргизии заявили, что таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня, но сама продолжает обстрелы.

Согласно последней появившейся информации, в ближайшее время ожидается встреча губернаторов Баткенской области киргизии и согдийской области таджикистана по ситуации на границе, – сообщили в погранслужбе Киргизии

Москва, Иван Бабурин

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