Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня на границе

Погранслужба Киргизии сообщила, что договорились с Таджикистаном о полном прекращении огня на границе.

Как сообщает РИА Новости, президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном.

Глава Киргизии ночью в пятницу, 28 января, на своей странице в социальной сети Facebook написал следующее: «Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь».

Напомним, что в четверг, 27 января, на границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации СМИ таджикская сторона применяла гранатометы и минометы.

Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.

Бишкек, Иван Бабурин

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