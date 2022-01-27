На Таджикско-Киргизской границе возобновились столкновения

На границе Киргизии с Таджикистаном в зоне конфликта снова продолжилась интенсивная стрельба с двух сторон, – сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию таджикского города Исфара.

В свою очередь, погранслужба Киргизии заявила о срыве переговоров представителей Киргизии и Таджикистана из-за нарушения таджикской стороной режима прекращения огня. Столкновения между военнослужащими продолжаются.

Sputnik Кыргызстан сообщает также, что милиция в Баткенской области Киргизии несет службу в усиленном режиме. Правоохранительные органы помогают эвакуировать гражданских.

СМИ со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (КГНБ) Таджикистана сообщают, что в результате конфликта на границе с Киргизией есть жертвы среди мирных граждан и пограничников Таджикистана. Сообщается о 11 раненых граждан Таджикистана.

Погранслужба Киргизии сообщила о четырех раненых киргизских военных после перестрелки на границе.

Появилась информация, что Таджикистан стягивает технику и военных к границе с Киргизией.

Бишкек-Душанбе, Иван Бабурин

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