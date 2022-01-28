Школьник и женщина сгорели в частном доме в Еврейской АО

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в поселке Николаевка Еврейской автономной области. Прокуратура проводит проверку обстоятельств пожара.

Пожар случился в 08:30 по местному времени. По данным МЧС, источником возгорания стал котел отопления, установленный на веранде. Огонь быстро перекинулся на дом, в котором находились люди. В службу спасения позвонил сосед, заметивший пожар.

«Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших женщину и ребенка. Причина, ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются», – рассказали в управлении МЧС по региону.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту гибели людей, включая несовершеннолетнего. По данным прокуратуры, погибшие не были родственниками: хозяйка дома за день до пожара уехала в Хабаровск. Своего 11-летнего сына она оставила со знакомой.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося», – пояснили в СКР.

Ранее четверо взрослых и 11-летний ребенок погибли при пожаре в деревянном двухэтажном жилом под Иркутском. В доме находились девять человек, пятеро смогли выйти самостоятельно.

Николаевка, Наталья Рязанова

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