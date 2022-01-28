Семья с ребенком погибла в пожаре под Пермью

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в селе Башкултаево Пермского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Звонок в службу спасения поступил ранним утром 28 января – в 4:41 по местному времени. К горящему дому площадью 70 кв. м приехали 13 единиц техники и 33 человека, но не успели спасти людей.

«Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1981 года рождения, женщины 1980 года рождения, и ребенка 2012 года рождения. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник», – рассказали в управлении СКР по Пермскому краю.

Следователи во время сбора доказательств намерены оценить действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее в Еврейской автономной области женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме. Школьник находился под присмотром подруги матери, пока женщина была в отъезде.

Пермь, Наталья Рязанова

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