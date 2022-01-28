В Приамурье изъяли наркотики на 30 млн рублей

Полиция в городе Зея Амурской области ликвидировала нарколабораторию и изъяла мефедрон на 30 млн рублей. Подозреваемые наладили производство в гараже, где их и задержали, сообщили в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, двое местных жителей установили в гараже лабораторное оборудование для синтеза наркотиков. Они закупили сырье и успели изготовить около пяти килограммов мефедрона, которого хватило бы на 30 тыс. разовых доз. Стоимость изъятого оценили в 30 млн рублей.

Оба подозреваемых задержаны в нелегальной нарколаборатории. Предварительно установлено, что мужчины планировали продавать наркотики в регионе через теневой сегмент сети Интернет. В гараже полиция изъяла также 22 кг сырья для синтеза запрещенных веществ.

Ранее в Приангарье полиция ликвидировала большую лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, где изъяли более 11 кг запрещенного вещества. Подпольное производство располагалось в гараже.

Зея, Наталья Рязанова

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