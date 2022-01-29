Истребитель МиГ-31 из-за поломки выкатился за пределы взлетной полосы

Истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в субботу, 29 января, «во время взлета для совершения планового полета» из-за технической неисправности.

Экипаж не пострадал, заверили в Минобороны, добавив, что «жертв и разрушений на земле нет».

На месте происшествия работает комиссия ВКС России. Истребитель будет возвращен в строй в кратчайшие сроки после проведения технического обследования и обслуживания, добавили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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