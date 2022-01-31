«Буквально за неделю ушел»: дочь Виктора Мережко раскрыла причину его смерти

Умер сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко. Народному артисту России было 84 года. Мережко скончался накануне в одной из петербургских больниц. Причиной его смерти стали осложнения после коронавируса. Об этом сообщила дочь режиссера и сценариста Мария Мережко в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, отец заболел в декабре, начал задыхаться, однако он отказался обращаться к врачу и занимался самолечением. 10 января через скандал удалось отвезти его на КТ. «Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию», – рассказала Мария Мережко.

По ее словам, за неделю медики «смогли ему очистить легкие до 65%». Состояние режиссера улучшилось, он начал ходить, врачи делали оптимистичные прогнозы. Но неожиданно у него отнялась нога. Врачи решили делать срочную операцию, после которой «отец стал угасать» и «буквально за неделю ушел», – рассказала дочь Мережко. По ее словам, отца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Последние десять лет Виктор Мережко жил в Петербурге.

По сценариям Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов. Среди них «Здравствуй и прощай» 1972 года, «Уходя – уходи» (1978) «Родня» (1981), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Василиса Прекрасная» (1977), «Премудрый пескарь» (1979), «Приключения пингвиненка Лоло» (1986, 1987). За сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна он получил Государственную премию СССР в 1987 году.

Виктор Мережко написал больше 15 пьес. Он был режиссером сериалов «Объявлены в розыск», «Сонька Золотая Ручка», «Сонька: продолжение легенды». Его последней режиссерской работой стал сериал «Не ждали» (2019).

В 2014 году Мережко был удостоен звания «народный артист России».

Москва, Наталья Петрова

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