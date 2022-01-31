Воры-неудачники застряли в сугробе во время кражи

Под Калугой полицейские задержали преступников, которые пытались похитить металл, но застряли в снегу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина и женщина взяли металлические трубы с чужого садового участка и погрузили их в свою машину. Местный житель заподозрил что-то неладное и вызвал правоохранителей. Уехать в места преступления злоумышленникам помешал сугроб.

«Их транспортное средство застряло в снегу, а все попытки вытолкать машину из снежного плена оказались безуспешными», – говорится в сообщении полиции.

Трубы вернули владелице, а воры стали фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Калуга, Зоя Осколкова

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