Самарские подростки устроили массовую драку на турнире по хоккею

Участники турнира по хоккею в Самарской области не поделили шайбу и устроили массовую драку на льду. Разнимать толпу подростков пришлось судьям и родителям. Видеозапись случившегося быстро разошлась по соцсети.

Скандальный матч проходил между командами из юношей 15-16 лет. Опасная игровая ситуация у ворот одной из команд переросла в жесткий спор за шайбу. Тычки быстро переросли в полноценные удары, а к дерущимся присоединились соратники по команде.

Судьи старались разнять дерущихся, но подростков было слишком много. На лед вышли родители спортсменов и некоторые зрители, чтобы завершить конфликт.

Напомним, в декабре хоккейный матч между юношескими командами Тольятти и Самары закончился дракой «стенка на стенку». Последние секунды игры хоккеисты провели, мутузя друг друга, несмотря на усилия родителей и арбитров.

Самара, Наталья Рязанова

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