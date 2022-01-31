В Петербурге СКР задержал няню, под чьим присмотром умер ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки, найденной мертвой в Мурино Ленинградской области. Смотревшую за ребенком няню задержали и планируют взять под стражу.

Следователи выяснили, что оказывавшая услуги няни женщина находилась в России незаконно. Она с двумя несовершеннолетними детьми проживала в арендованной квартире по проспекту Науки в Санкт-Петербурге и за деньги брала домой чужих детей.

Во время допроса подозреваемая подтвердила, что присматривала за девочкой 2019 года рождения. Ребенку стало плохо 27 января. Утром 30 января она увидела, что девочка мертва и позвонила ее матери.

«Подозреваемая не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью, в результате чего наступила смерть ребенка», – рассказали в управлении СКР по Ленобласти.

Расследование ведется по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Подозреваемую задержали, готовятся документы для ее ареста.

Напомним, мать умершей девочки вызвала скорую помощь, только когда привезла тело в свою съемную квартиру в Мурино. Ребенок жил у няни несколько месяцев.

Мурино, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»