Саратовец избил водителя «скорой»

Житель Саратова вызвал бригаду скорой помощи, а когда его почти привезли в больницу, напал на водителя. Следственный комитет проверяет обстоятельства случившегося.

Бригада скорой в 17:50 повезла пациента в пятую горбольницу. В дороге мужчина вдруг повел себя агрессивно и несколько раз ударил водителя ногой в голову. Пациента скрутили и вызвали полицию, а пострадавшего в состоянии средней тяжести передали врачам. От ударов у него образовалась закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а в сочетании с шоком все привело к гипертоническому кризу.

В полиции на дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве. В Минздраве региона подтвердили случившееся и отметили, что нападения на медиков происходят в регионе практически ежедневно.

«Организована доследственная проверка. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи», – добавили в управлении Следственного комитета по региону.

Как сообщал «Новый День», пьяный житель Балаково в Саратовской области пришел в травмпункт с раной на руке, но врач отправил его в местную поликлинику. Не согласный с решением медика мужчина избил его прямо на рабочем месте.

Саратов, Наталья Рязанова

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