российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 февраля 2022, 14:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Замминистра строительства Омской области задержали по делу о крупной взятке

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки в размере свыше 1,5 млн рублей, сообщает областное управление Следственного комитета РФ. Другим фигурантом расследования стал руководитель коммерческой фирмы, давший взятку.

По материалам регионального ФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствие полагает, что замминистра получил деньги от главы компании за покровительство деятельности

Оба подозреваемых задержаны. По месту их работы и жительства проведены обыски.

Владимир Сычев получил пост замминистра строительства Омской области осенью 2020 года. До этого он возглавлял департамент строительства и градостроительной политики министерства.

Омск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Первый заммэра Орла попался на хищении 15 млн из бюджета / Высокопоставленного чиновника на Сахалине обвинили во взяточничестве / Замглавы Иркутского района и начальник отдела попались на «крышевании» стройфирмы / На одной строчке с Анголой и Мали: Россия упала в рейтинге восприятия коррупции / Пандемия негативно сказалась на борьбе с коррупцией в мире / Дело экс-министра Абызова: СКР завершил расследование / Главврача «Матросской тишины» арестовали по делу о взятках и превышении полномочий / На Кубани следователя задержали с поличным за получение взятки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,