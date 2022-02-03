Замминистра строительства Омской области задержали по делу о крупной взятке

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки в размере свыше 1,5 млн рублей, сообщает областное управление Следственного комитета РФ. Другим фигурантом расследования стал руководитель коммерческой фирмы, давший взятку.

По материалам регионального ФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствие полагает, что замминистра получил деньги от главы компании за покровительство деятельности

Оба подозреваемых задержаны. По месту их работы и жительства проведены обыски.

Владимир Сычев получил пост замминистра строительства Омской области осенью 2020 года. До этого он возглавлял департамент строительства и градостроительной политики министерства.

Омск, Наталья Петрова

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