В Турции перевернулся автобус с туристами

В центральной Турции попал в аварию туристический автобус. По последней информации, пять человек погибли, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщают турецкие СМИ, ДТП произошло между населенными пунктами Аксарай и Конья. Автобус вылетел с дороги и перевернулся.
На месте аварии работают экстренные службы. На данный момент известно о пяти погибших, еще 26 человек доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.
В посольстве России уточнили, что по предварительным данным, россиян в туристическом автобусе не было, пишет ТАСС.
Причины ДТП устанавливаются. Известно, что автобус направлялся из Измира в Каппадокию. Вероятно, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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