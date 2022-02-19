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Суббота, 19 февраля 2022, 11:10 мск

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В Турции перевернулся автобус с туристами

В центральной Турции попал в аварию туристический автобус. По последней информации, пять человек погибли, еще 26 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают турецкие СМИ, ДТП произошло между населенными пунктами Аксарай и Конья. Автобус вылетел с дороги и перевернулся.

На месте аварии работают экстренные службы. На данный момент известно о пяти погибших, еще 26 человек доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

В посольстве России уточнили, что по предварительным данным, россиян в туристическом автобусе не было, пишет ТАСС.

Причины ДТП устанавливаются. Известно, что автобус направлялся из Измира в Каппадокию. Вероятно, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Турция,