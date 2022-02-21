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Понедельник, 21 февраля 2022, 10:18 мск

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В Удмуртии борца с коррупцией обвиняют в мошенничестве

В Ижевске арестовали замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

По версии следствия, полицейский передал третьему лицу изъятое в рамках расследования одного из уголовных дел компьютерное оборудование. Сам обвиняемый вину не признает и утверждает, что его оговорили.

Полицейский стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

«Суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – по 16 апреля 2022 года включительно», – говорится в сообщении.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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