В Турции строители АЭС «Аккую» попали в аварию

В Турции произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего персонал стройки АЭС «Аккую». По предварительным данным, пострадали 13 человек. Об этом сообщает «Анадолу».

Авария произошла в провинции Мерсин на юге страны. Автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС «Аккую», перевернулся на трассе, ведущей в Анталью.

«13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик», – передает агентство. Уточняется, что россиян среди раненых нет.

На месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

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