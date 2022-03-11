Песков пригрозил Meta ответными мерами за отказ блокировать призывы к насилию против россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении Meta будут приняты самые решительные меры за отказ блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Но сначала специалисты должны внимательно проверить все данные.

Представитель Кремля отметил, что подобное решение «трудно себе представить».

«Это информация, которая, действительно, требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения. Соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. Если так, это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», – цитирует Пескова ТАСС.

Изменения политики компании обеспокоили и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Представитель ведомства Элизабет Троссел отметила, что это сложный вопрос и его поставят перед руководством Meta.

«Это очень сложный вопрос, он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», – сказала Троссел.

По ее словам, руководству компании нужно оценить «потенциальный ущерб», к которому может привести разрешение публиковать призывы к насилию.

Ранее представитель компании опубликовал выдержку из внутренней рассылки компании. В ней пользователям соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp позволялось публиковать призывы к насилию в отношении российских военных в связи со спецоперацией России на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с связи с изменением политики Meta. «Это фактически узаконивание призывов к геноциду», – сказал один из депутатов во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

Москва, Наталья Рязанова

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