российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 марта 2022, 16:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Россиянин обустроил подземную ферму с коноплей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

В Астраханской области поймали наркодилера, который обустроил ферму по выращиванию конопли под землей. Запрещенное вещество он сортировал в тюбики из-под детского крема. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Полицейские задержали местного жителя, у которого при себе было наркотическое вещество – марихуана, упакованная в тюбик от детского крема. Затем правоохранители вышли на след предполагаемого сбытчика.

В доме у подозреваемого провели обыск и обнаружили в сарае во дворе потайную дверь, ведущую под землю. В этом подвале находилась конопляная ферма. Хозяин дома обеспечил все для того, чтобы марихуана хорошо росла: он развесил лампы для искусственного освещения и оборудовал систему принудительной вентиляции.

В подземной теплице полицейские обнаружили 61 куст конопли в цветочных горшках, лабораторию по изготовлению и фасовке наркотиков, где высушенные и измельченные растения прессовались и упаковывались в тюбики от детского крема для дальнейшего хранения, а также 240 граммов готовой «продукции».

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 1 ст. 231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В России задержали с наркотиками американскую спортсменку / В Приморье полицейские задержали команду рыбаков-наркоманов / На пляже в Ливии обнаружили наркотики с портретом Путина / Ярославский депутат организовал нарколабораторию / Наркоман сорвался с обрыва и разбился насмерть в поисках «закладки» / Пенсионер из Подмосковья оказался дилером крупного наркосиндиката на Сахалине / Лондон выделит 300 млн фунтов на борьбу с наркотиками после кокаинового скандала в парламенте / Наркодилеры маскировали закладки под собачьи экскременты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,