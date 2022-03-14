Россиянин обустроил подземную ферму с коноплей

В Астраханской области поймали наркодилера, который обустроил ферму по выращиванию конопли под землей. Запрещенное вещество он сортировал в тюбики из-под детского крема. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Полицейские задержали местного жителя, у которого при себе было наркотическое вещество – марихуана, упакованная в тюбик от детского крема. Затем правоохранители вышли на след предполагаемого сбытчика.

В доме у подозреваемого провели обыск и обнаружили в сарае во дворе потайную дверь, ведущую под землю. В этом подвале находилась конопляная ферма. Хозяин дома обеспечил все для того, чтобы марихуана хорошо росла: он развесил лампы для искусственного освещения и оборудовал систему принудительной вентиляции.

В подземной теплице полицейские обнаружили 61 куст конопли в цветочных горшках, лабораторию по изготовлению и фасовке наркотиков, где высушенные и измельченные растения прессовались и упаковывались в тюбики от детского крема для дальнейшего хранения, а также 240 граммов готовой «продукции».

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 1 ст. 231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ.

Астрахань, Зоя Осколкова

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