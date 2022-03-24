Россиянин разбил огород с коноплей в бывшем частном детсаду

Житель Ленинградской области культивировал коноплю в здании бывшего частного детского сада. Полицейские обнаружили 13 кг готового наркотика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Плантацию с 29 кустами запрещенного растения нашли во Всеволожском районе. Кроме того, у «фермера» обнаружили уже готовый продукт, который он употреблял сам и раздавал своим знакомым.

Мужчина рассказал, что использовал марихуану в лечебных целях по совету приятеля. Выращивать и заготавливать наркотики он научился по рекомендациям в интернете.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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