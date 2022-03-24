В Новосибирске наркоман ранил полицейского

В Новосибирске мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, напал в подъезде на полицейских, ранив одного из них ножом. Об этом сообщает МВД.Медиа.

Инцидент произошел накануне в Советском районе города. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли к месту жительства 30-летнего мужчины, который не выполнял возложенные на него судом обязанности при административном надзоре. Он был судим за разбой, грабеж и кражу.

«Правонарушитель, у которого имелись внешние признаки наркотического опьянения, неожиданно достал нож и напал на одного из сотрудников, нанеся полицейскому ножевое ранение в область руки», – говорится в сообщении.

Задержать нарушители удалось при силовой поддержке Росгвардии. Нападавший также случайно ранил себя, после чего попытался сбежать через балкон. В настоящее время он находится в больнице. Сотруднику полиции также оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Новосибирск, Зоя Осколкова

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