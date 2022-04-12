В Польше россиянина объявили шпионом и арестовали

В Польше задержали гражданина России, постоянно проживающего в стране, по подозрению «в шпионской деятельностью в интересах разведки Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба польской прокуратуры. Операцию по задержанию россиянина провели в Гданьске сотрудники военной полиции. Имя задержанного не раскрывается.

Гражданину РФ предъявлено обвинение в шпионаже по статье 130.1 УК Польши, предусматривающей максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. По данным Службы военной контрразведки, мужчина собирал информацию о воинских частях Польши, их оснащении и штатном расписании.

По ходатайству прокурора суд заключил россиянина под арест на три месяца.

Напомним, 23 марта Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В Москве сочли решение Варшавы безосновательным. МИД России заявил о выдворении 45 польских дипломатов в качестве ответной меры.

Варшава, Наталья Петрова

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