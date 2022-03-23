Польша обвинила 45 российских дипломатов в шпионаже и высылает их из страны

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что получил в МИД Польши ноту с требованием о высылке 45 сотрудников российской дипмиссии. Выдворения самого Андреева польские власти не потребовали.

По словам российского посла, причиной для высылки стала «деятельность, не соответствующая Венской конвенции», сообщает РИА «Новости». Об этом он заявил после того, как покинул здание польского министерства иностранных дел. Посла вызвали во внешнеполитическое ведомство Польши на фоне информации о том, что спецслужбы Польши подготовили список из 40 российских дипломатов, которых они подозревают в шпионаже.

Андреев счел решение Варшавы безосновательным. «Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью», – подчеркнул дипломат. Посол добавил, что дипломатам дали максимум пять дней, чтобы уехать из Польши.

По информации на сайте российского посольства, в дипмисии РФ в Польше работает немногим более 50 дипломатов.

Позже пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что решение о высылке 45 российских дипломатов Варшава приняла в координации с союзниками. «Польша в координации с нашими союзниками приняла решение, касающееся значительного сокращения дипломатического персонала посольства России в Польше», – цитирует чиновника ТАСС.

В Кремле пообещали ответить Варшаве на высылку российских дипломатов. «Мы видели такие сообщения СМИ. Если они соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся», – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что Варшава решила выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. Всех их подозревают в шпионаже, написало издание Onet со ссылкой на источники в польском правительстве.

По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы. «Ухудшать их дальше некуда», – сказал сенатор РИА «Новости». При этом, по его словам, если и останется пространство для прямых контактов людей, «прежде всего в рамках приграничного сотрудничества». «Это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять», – полагает Косачев.

На прошлой неделе Латвия, Эстония и Литва заявили о высылке российских дипломатов. Латвия и Эстония объявили персонами нон грата трех российских дипломатов каждая, Литва – четырех. По утверждению прибалтийских стран, россияне якобы принимали «активное участие в подрыве безопасности» принимающих их государств.

Власти Болгарии также объявили о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии.

Москва, Наталья Петрова

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