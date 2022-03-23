Onet: Польша готовится выслать 40 российских дипломатов

Власти Польши решили выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. Всех их подозревают в шпионаже, пишет Onet со ссылкой на источники в польском правительстве.

МИД Польши утром 23 марта уже вызвал посла РФ Сергея Андреева, чтобы уведомить официально. По словам источника, поводом для объявления россиян персонами нон грата якобы стала деятельность, несовместимая со статусом дипломата. Варшава настаивает, что 40 дипломатов занимались шпионажем, чем угрожали безопасности Польши.

Министерство иностранных дел России пригрозило польским коллегам ответными мерами в случае высылки сотрудников дипмиссии.

Ранее Латвия, Эстония и Литва заявили о высылке российских дипломатов. Латвия и Эстония объявили персонами нон грата трех российских дипломатов каждая, Литва – четырех. По версии прибалтийских стран, россияне якобы принимали «активное участие в подрыве безопасности» принимающих их государств.

Власти Болгарии также объявили о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии и дали им 72 часа, чтобы покинуть страну.

Варшава, Наталья Рязанова

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