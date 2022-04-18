В Татарстане двое рабочих насмерть отравились неизвестным веществом

В Татарстане трое рабочих одного из предприятий отравились неизвестным веществом. Двое пострадавших скончались на месте, за жизнь третьего борются врачи. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Утром 16 апреля в помещении цеха одного из предприятий по улице Лебедева города Казани обнаружены тела двух рабочих 29 и 33 лет. Их 28-летний коллега госпитализирован в тяжелом состоянии с симптомами отравления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как установили следователи, незадолго до трагедии рабочие употребляли наркотики. На месте происшествия обнаружены свертки с неустановленным веществом. Что именно стало причиной смерти, теперь выяснит экспертиза.

Казань, Зоя Осколкова

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