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Вторник, 19 апреля 2022, 10:23 мск

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В Кабуле произошли два взрыва на территории школ

В столице Афганистана сразу в двух школах прогремели взрывы. По предварительным данным, жертвами ЧП стали не менее шести человек. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Первый взрыв произошел в школе «Мумтаз» в районе Кала-и-Нау шестого округа безопасности Кабула. Официально причина взрыва устанавливается. Источники в правоохранительных органах заявляют, чтобы взорвалась ручная граната.

По словам очевидцев, погибли шесть человек, еще не менее 10 получили различные ранения.

Второй взрыв произошел возле школы «Абдул Рахим Шахид» в западной части афганской столицы. Точных данных о числе пострадавших не поступало. Очевидцы заявляют, что видели нескольких раненых.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), под чьей властью сейчас находится Афганистан, также не комментировало ситуацию.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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