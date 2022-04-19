В Кабуле произошли два взрыва на территории школ

В столице Афганистана сразу в двух школах прогремели взрывы. По предварительным данным, жертвами ЧП стали не менее шести человек. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
Первый взрыв произошел в школе «Мумтаз» в районе Кала-и-Нау шестого округа безопасности Кабула. Официально причина взрыва устанавливается. Источники в правоохранительных органах заявляют, чтобы взорвалась ручная граната.
По словам очевидцев, погибли шесть человек, еще не менее 10 получили различные ранения.
Второй взрыв произошел возле школы «Абдул Рахим Шахид» в западной части афганской столицы. Точных данных о числе пострадавших не поступало. Очевидцы заявляют, что видели нескольких раненых.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), под чьей властью сейчас находится Афганистан, также не комментировало ситуацию.
Кабул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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