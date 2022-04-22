Депутату Рашкину дали три года условно за незаконную лосиную охоту

Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в незаконной охоте на лося. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката осужденного Константина Лазарева. Суд также запретил Рашкину охотиться в течение двух лет.

Защита Рашкина сочла приговор несправедливым и будет его обжаловать.

Депутату вменяется участие в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2. ст. 258 УК РФ). Он не признает вину и считает все происходящее устранением политических конкурентов.

По версии следствия, в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин участвовал в охоте на лося, не имея на это разрешения. Депутат и еще один человек находились в автомобиле, в багажнике которого была обнаружена разделанная туша лося. Разрешения на добычу лося у Рашкина не было. При задержании он объяснил, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное и собирался отвезти тушу в полицию. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК).

Позже парламентарий признался, что застрелил лося, спутав его в темноте с кабаном. По его мнению, он стал жертвой стечения обстоятельств. Рашкин утверждал, что не знал, что у пригласивших его на охоту друзей не было разрешения.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении него дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Таким образом, он переквалифицировал дело на более жесткую вторую часть статьи 258 УК. 10 марта Госдума дала согласие направить в суд уголовное дело против Рашкина.

Москва, Наталья Петрова

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