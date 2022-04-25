СМИ: в Брянске горят два хранилища дизтоплива

Два хранилища дизельного топлива горят в Брянске, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Информации о причинах происшествия пока нет. Брянская область граничит с Украиной.

Ранним утром загорелся резервуар объемом 10 тыс. кубометров с дизтопливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По данным телеканала «Россия 24», второй объект, на котором вспыхнул пожар, – склад дизельного топлива в воинской части. Горит резервуар объемом 5 тыс. тонн, уточняет радиостанция «Вести FM».

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области сообщило о пожаре на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Отмечалось, что загорелись резервуары с топливом. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг. В сообщении ведомства отмечалось, что сигнал о возгорании на Московском проспекте поступил в 02:00 мск. «К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», – говорилось в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Позже это сообщение было удалено.

По последним данным ГУ МЧС по региону, пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительной информации, нет, передает РИА «Новости». Угрозы жилым домам нет, эвакуация населения в районе горящей нефтебазы не планируется, сообщили в экстренных службах.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, перед началом пожаров были слышны взрывы. В интернете опубликованы фото и видео из Брянска, на которых запечатлены пожары на двух объектах в разных точках города.

Напомним, рано утром 1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Причиной стал ракетный удар, нанесенный двумя украинскими вертолетами, сообщило Минобороны РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Брянск, Наталья Петрова

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