Бастрыкин велел установить причастных к пожару на нефтебазе в Брянске (ВИДЕО)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе, который произошел в ночь на понедельник, 25 апреля, в Брянске, сообщает пресс-служба СКР.

«Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

На место возгорания направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к осмотру.

Напомним, пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск – Дружба» в Фокинском районе Брянска вспыхнул сегодня в 2:00 мск, загорелся резервуар с дизтопливом. По предварительным данным, никто не пострадал. СМИ сообщили о пожаре на еще одном объекте в Брянске – складе дизельного топлива в войсковой части. Источник «Интерфакса» отмечал, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов, в том числе резервуар с дизтопливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу.

По последним данным, пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск – Дружба» локализован на площади 1,5 тыс. квадратных метров.

Брянская область граничит с Украиной. В регионе до 25 апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, снято начало пожара на нефтебазе в Брянске.

Москва, Наталья Петрова

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