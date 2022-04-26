Белгородская область снова подверглась обстрелу со стороны Украины

Еще одно село в Белгородской области обстреляно с украинской стороны, сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелу подверглось село Головчино. Этот населенный пункт, расположенный в двух километрах от украинской границы, ВСУ обстреливали 19 апреля – тогда ранения получили три местных жителя, 76 домов были повреждены.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа», – написал Гладков в своем телеграм-канале сегодня утром. Губернатор отметил, что обошлось без пострадавших, повреждения получили лишь нежилые постройки и четыре дома.

Накануне вечером Гладков сообщил об обстреле с украинской территории сел Нехотеевка и Журавлевка. В Нехотеевке были повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирного населения нет. В Журавлевке ранения получили два человека. Их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает, сообщил губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Журавлевка уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали.

25 апреля губернатор Белгородской области продлил «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы до 10 мая.

Белгород, Наталья Петрова

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