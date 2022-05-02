Два мощных взрыва прогремели в Белгородской области

Белгород, Май 02 (Новый День, Наталья Рязанова) –

Два взрыва случились в районе Белгорода ранним утром 2 мая, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В соцсетях очевицы опубликовали несколько видео со вспышками в небе. Они же рассказаи, что взрывы случились в течение часа, а после был слышен гул самолетов.

Напомним, в ночь на 28 апреля в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Местные жители рассказали о серии ярких вспышек и звуках разрывов.

С 24 февраля поседения области несколько раз подвергались обстрелам, в результате которых юыли повреждены 180 жилых домов. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде случился пожар после того, как украинские вертолеты нанесли авиаудар.

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