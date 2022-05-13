В генконсульстве Турции в Париже прогремел взрыв

Неизвестные устроили взрыв на территории генерального консульства Турции в Париже. Об этом сообщает портал SonDakika
Ночью злоумышленники закинули во двор генконсульства два самодельных взрывных устройства. В результате в здании были повреждены стены, а также выбиты окна. Пострадавших нет.
Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают причастных к теракту. Территория генконсульства взята под усиленную охрану, добавили в пресс-службе парижской полиции.
К данному моменту ответственность за нападение никто не взял.
Париж, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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