Спецслужбы предотвратили теракт в сочинском ТРЦ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в городе Сочи Краснодарского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители установили, что гражданин России – сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств – готовил вооруженное нападение в одном из торгово-развлекательных центров Сочи. Теракт он планировал совершить в День Победы.

«В адресе проживания террориста изъяты: револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления», – говорится в сообщении спецслужбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Сочи, Зоя Осколкова

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