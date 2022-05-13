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Пятница, 13 мая 2022, 13:44 мск

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Спецслужбы предотвратили теракт в сочинском ТРЦ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в городе Сочи Краснодарского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители установили, что гражданин России – сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств – готовил вооруженное нападение в одном из торгово-развлекательных центров Сочи. Теракт он планировал совершить в День Победы.

«В адресе проживания террориста изъяты: револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления», – говорится в сообщении спецслужбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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