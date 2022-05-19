Депутат из Владивостока задержан на границе США и Мексики

Правоохранители задержали депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова на мексикано-американской границе. Предварительная причина задержания – попытка незаконно перебраться в США, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным newsvl.ru, депутат Каменщиков в думе представлял КПРФ, но сразу после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик написал заявление о выходе из партии. А позже публично выразил свое неодобрение в связи с военной спецоперацией по защите населения Донбасса. Тогда руководство партии попросило депутата сдать партбилет.

В думе Владивостока подтвердили, что за Каменщиковым остается статус народного избранника, но сам депутат не появлялся на заседаниях с конца февраля. «Он числится действующим депутатом думы», – пояснил собеседник РИА Новости.

Напомним, екатеринбургский депутат Алексей Холодарев, критиковавший военную спецоперацию на Украине, уехал из России. Он заявил, что «примерит новое рабочее место», и опубликовал фото с видом на Тбилиси.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все, кто находится на государственном подряде и одновременно осуждает спецоперацию РФ на Украине, должны покинуть руководящие должности в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер.

Москва, Наталья Рязанова

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