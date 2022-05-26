В Индии телеведущая погибла в результате атаки террористов

На севере Индии террористы совершили нападение на телеведущую. В результате женщина погибла, также был ранен ребенок. Об этом сообщает полиция в твиттере.

Атака была совершена на союзной территории Джамму и Кашмир, в районе Будгам. Боевики открыли огонь в доме журналистки местного телеканала. В этот момент в здании находился ее 10-летний племянник.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где несмотря на усилия медиков она скончалась. Мальчик получил огнестрельное ранение. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, его жизни в данный момент ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, нападение было совершено террористической группировкой «Лашкар-э-тайба». В результате полицейской спецоперации троих причастных к атаке боевиков ликвидировали.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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