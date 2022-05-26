российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 мая 2022, 11:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Индии телеведущая погибла в результате атаки террористов

На севере Индии террористы совершили нападение на телеведущую. В результате женщина погибла, также был ранен ребенок. Об этом сообщает полиция в твиттере.

Атака была совершена на союзной территории Джамму и Кашмир, в районе Будгам. Боевики открыли огонь в доме журналистки местного телеканала. В этот момент в здании находился ее 10-летний племянник.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где несмотря на усилия медиков она скончалась. Мальчик получил огнестрельное ранение. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, его жизни в данный момент ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, нападение было совершено террористической группировкой «Лашкар-э-тайба». В результате полицейской спецоперации троих причастных к атаке боевиков ликвидировали.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

В Ростовской области ФСБ поймала готовившего теракты в школах подростка / В Хабаровске пятеро иностранцев собирали деньги для террористов / В Махачкале уничтожены планировавшие теракт боевики / В Сирии десять военных погибли при взрыве автобуса / Спецслужбы предотвратили теракт в сочинском ТРЦ / В генконсульстве Турции в Париже прогремел взрыв / ФСБ задержала жителя Курской области, готовившего теракт по указке спецслужб Украины / В Калининграде спецслужбы задержали террориста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,