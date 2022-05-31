На Украине двух российских военнослужащих приговорили к 11,5 годам тюрьмы

Котелевский районный суд Полтавской области приговорил к 11,5 годам лишения свободы попавших в плен российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению «в нарушении законов и обычаев войны» (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный вердикт.

Военнослужащих обвинили в обстреле из РЗСО «Град» жилых домов и здания ветеринарного лицея в Харьковской области. Отмечается, что военные признали вину и согласились давать показания.

Украинская прокуратура просила приговорить их к 12 годам лишения свободы – это максимальная мера наказания по вменяемой российским солдатам статье.

Ранее суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению российского военнослужащего Вадима Шишимарина, которого обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина. В МИД России в свою очередь заявили, что обсуждение обмена пленными будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военными и боевиками нацбатов, напоминает ТАСС.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»