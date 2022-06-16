На мусорке в Подмосковье нашли часть реактивного огнемета

Использованный реактивный огнемет нашли на мусорке подмосковного Реутова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Странный предмет на помойке заметила жительница дома на улице Войтовича. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову оперативные службы установили, что это часть модели РПО-А «Шмель». Боевого заряда внутри не было.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Мытищах произошел взрыв в автомобиле. В результате пострадали два человека. По одной из версий, сдетонировал ручной противотанковый гранатомет (РПГ), находившийся в багажнике машины.

Несколькими дня позже в городе Мурино Ленинградской области задержали женщину с предметом, похожим на гранатомет. Она сообщила, что нашла подозрительный объект на пустыре.

Москва, Зоя Осколкова

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