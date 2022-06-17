В США два человека погибли при стрельбе в церкви

В результате стрельбы в церкви в американском штате Алабама погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает телеканал WBRC со ссылкой на полицейских.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в городе Веставиа-Хиллс. Злоумышленник вошел в здание епископальной церкви Святого Стефана и открыл стрельбу по находившимся там людям.

Отмечается, что преступник действовал в одиночку. Сейчас он находится под стражей. Личность злоумышленника пока не раскрывается. О его мотивах не сообщается.

США переживают вспышку насилия с применением огнестрельного оружия. 24 мая в результате стрельбы в начальной школе в штате Техас погиб 21 человек, в том числе 19 детей. По данным сайта Gun Violence Archive, с начала года в США от огнестрельного оружия погибло уже более 20 тыс. человек, передает AFP. Статистика включает в себя данные о суицидах.

Как сообщал «Новый День», президент США Джо Байден после стрельбы в техасской школе призвал бросить вызов оружейному лобби. Ранее в июне палата представителей США приняла пакет законопроектов «Закон о защите наших детей», который ужесточает контроль за оружием. Однако, по прогнозу парламентариев, инициатива вряд ли поддержат в сенате.

Вашингтон, Наталья Петрова

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