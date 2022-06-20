Спецслужбы задержали сторонника террористов в Чите

С Чите задержали мужчину, планировавшего теракт. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Установлено, что россиянин был последователем запрещенной в России террористической организации «Тахрир Аш-Шам». Он планировал совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, а затем сбежать в Сирию для участия в боях на стороне террористов.

Во время обыска у подозреваемого изъяли две самодельные бомбы с поражающими элементами общей массой 400 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», – добавили в ведомстве.

Чита, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»