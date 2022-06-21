МВД накрыло международную группу по производству наркотиков

Правоохранительные органы России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии провели совместную операцию и ликвидировали транснациональную наркогруппировку. У подозреваемых изъяли запрещенных веществ на 280 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 кг наркотических средств, что составляет примерно 150 тыс. разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 млн рублей. Организатор и участники наркогруппировки задержаны», – рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По версии следствия, житель Омской области у себя дома готовил раствор, содержащий синтетические наркотики «Альфа-PVP». Порции раствора под видом бытовой химии он отправлял подельникам в регионы РФ и за рубеж. Посылки на почте оформлял по поддельным документам. Его соучастники забирали посылки, готовили наркотики из раствора и распространяли через закладки.

Спецоперация продолжалась полгода на территории России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Раскрытые лаборатории каждый месяц производили до 200 кг наркотиков. Задержаны более 20 участников незаконной наркосети.

Ранее у жителя Подмосковья изъяли более девяти килограммов синтетических наркотиков. Подозреваемого взяли под стражу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»