Московская полиция изъяла крупную партию наркотиков

Более 9 килограммов синтетических наркотиков изъяли московские полицейские у жителя Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Оперативникам ОНК УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве поступила информация о том, что 28-летний житель Московской области может быть причастен к распространению запрещённых средств и веществ на территории столичного региона. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства задержали подозреваемого. При проведении обыска в его квартире обнаружено и изъято более 9 кг наркотиков, хранившихся в пластиковых банках, коробках и полиэтиленовых пакетах. Также изъяты весы, упаковочный материал, блокнот и два мобильных телефона», – сообщили в ведомстве.

По результатам исследования 1,5 кг изъятого вещества установлено, что оно содержит в своём составе N-метилэфедрон. Остальное направлено на экспертизу.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению, покушение на преступление, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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