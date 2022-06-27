В Татарстане осудили полицейских-взяточников, отпустивших убийцу

В Татарстане приговорили к лишению свободы бывших полицейских, которые брали взятки у убийцы и помогали ему избежать наказания. При этом фигуранты принудили невиновного человека сознаться в преступлении.

Убийство было совершено в 2016 году. Как позже установили следователи, два брата из Башкирии вступили в сговор, один из них убил супругов, на которых работал. Затем злоумышленники попытались уйти от наказания.

В деле оказались замешаны подполковник Алмаз Шакиров, а также его подчиненные – следователь Ильнур Назмутдинов и оперативник Фанис Салатавов. Правоохранители, помогая настоящему убийце избежать наказания, сняли с федерального розыска автомобиль жертвы за 60 тысяч рублей, а еще за 100 тысяч помогли уже перекупщику избежать ответственности.

Кроме того, полицейские принудили невиновного человека сознаться в убийстве. Из-за этого мужчина отсидел в СИЗО год.

В результате Шакиров получил 8,5 года колонии, Назмутдинов – 9 лет, Салатавов – 9,5 года.

Казань, Зоя Осколкова

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