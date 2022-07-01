В Индии опоздавший на свадьбу друг подал в суд на молодоженов

В Индии один из приглашенных опоздал на свадьбу и подал в суд на молодоженов. Об этом сообщает Economic Times.

Торжество по поводу бракосочетания прошло в городе Хардвар штата Уттаракханд. Жених попросил своего приятеля раздать приглашения, в которых начало церемонии было указано в 17-00. Однако, когда друг пришел на свадьбу, оказалось, что мероприятие закончилось.

Опоздали несколько гостей, но только один из них был настолько расстроен, что решил подать в суд на молодоженов. Мужчина требует, чтобы ему принесли публичные извинения, а также компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рупий (около 330 тысяч рублей).

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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