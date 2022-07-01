В Индии собака украла младенца из роддома и растерзала его

В индийском городе Панипат бродячая собака украла из роддома новорожденного мальчика и загрызла его. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел ночью в частном медучреждении. В момент похищения младенец, родившийся два дня назад в семье из штата Уттар-Прадеш, спал на полу вместе со своей бабушкой. По данным полиции, никто не заметил, как пес вошел в больницу.

Как сообщил инспектор полиции Виджая Кумара, собака схватила в пасть новорожденного и вынесла его на улицу. На кадрах с камер видеонаблюдения больницы видно, как собака покинула больницу с младенцем в пасти около двух часов ночи.

Спустя несколько минут родственники младенца забили тревогу. Растерзанного младенца обнаружили на улице. Тело погибшего мальчика отправлено на вскрытие. Обстоятельства трагедии выясняются.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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