Военные Донецкой Народной Неспублики, попавшие в плен, подвергались пыткам и издевательствам. Об этом сообщили главы ДНР Денис Пушилин и омбудсмен республики Дарья Морозова.

95% пленных, которые были освобождены Киевом в результате обмена, подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения.

Пушилин подчеркнул, что многим вернувшимся из плена требуется лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов.

"️Российские следователи проверят факты пыток военнослужащих ДНР... Действиям всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка», – сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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